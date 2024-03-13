Video Haber Biden ve Polonya Cumhurbaşkanı Duda bir araya geldi
Biden ve Polonya Cumhurbaşkanı Duda bir araya geldi

Biden ve Polonya Cumhurbaşkanı Duda bir araya geldi

13.03.2024 | 00:17

ABD Başkanı Joe Biden ve Polonya Cumhurbaşkanı Andrej Duda, Beyaz Saray’da bir araya geldi.

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