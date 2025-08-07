Bilal Erdoğan'dan "Filistin"e destek yürüyüşüne çağrı: "Gazze'ye umut ışığı ol" | Video

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, tüm vatandaşları Gazze'ye umut ışığı olmak için 9 Ağustos Cumartesi akşam namazı sonrası Beyazıt Meydanı'ndan Ayasofya Camii'ne fenerlerle gerçekleştirilecek yürüyüşe davet etti.