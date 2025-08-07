Bilal Erdoğan'dan "Filistin"e destek yürüyüşüne çağrı: "Gazze'ye umut ışığı ol" | Video
İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, tüm vatandaşları Gazze'ye umut ışığı olmak için 9 Ağustos Cumartesi akşam namazı sonrası Beyazıt Meydanı'ndan Ayasofya Camii'ne fenerlerle gerçekleştirilecek yürüyüşe davet etti.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:59
00:55
00:51
09:47
03:01
11:16
Bakan Kurum’dan Bakırcılar Çarşısı’nda ‘24 saat mesai’ paylaşımı | Video 07.08.2025 | 10:52
01:39
Suç örgütünden Özgür Özel'e VIP makam aracı! | Video 07.08.2025 | 09:26
55:47
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'dan A Haber'de önemli açıklamalar 06.08.2025 | 22:53
04:19
25:30
Başkan Erdoğan: "Kültür mirasımızı koruyacağız" | Video 06.08.2025 | 15:26
00:57
AKINCI'dan LGK-82 ile hedefe tam isabet | Video 06.08.2025 | 13:12
05:57
Sahte diploma ve e-imza soruşturmasında son durum ne? | Video 06.08.2025 | 09:44
00:26
00:17
Sırp bakan, canlı yayında beyin kanaması geçirdi 05.08.2025 | 22:08
03:52
Bercan Tutar | Her iki krizin de kazananı Türkiye 05.08.2025 | 16:37
03:05
Hilal Kaplan | Nazi Street Journal 05.08.2025 | 16:32
04:10
Okan Müderrisoğlu | Devlet-Vatandaş ilişkilerine dikkat! 05.08.2025 | 16:30
04:22
Salih Tuna | Proto-İsrail’in Türkiye’deki adamları kim? 05.08.2025 | 16:27
05:23
Mahmut Övür | Sahte diplomada FETÖ şüphesi 05.08.2025 | 16:16
01:31
Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere göreve iade edildi | Video 05.08.2025 | 15:36