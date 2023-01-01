Video Haber Birecik-Halfeti yolunda kaza: 3 ölü | Video
Birecik-Halfeti yolunda kaza: 3 ölü | Video

Birecik-Halfeti yolunda kaza: 3 ölü | Video

01.01.2023 | 18:38

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Birecik-Halfeti yolunda kaza: 3 ölü

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