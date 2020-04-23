Corona virüsü (Covid 19) hastaları için umut oldular | Video

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İngiltere’de yaşayan bir yakınından Covid 19 virüsü bulaşan ve tedavisi tamamlanan 56 yaşındaki Memik Pirbudak ve yeğeni 34 yaşındaki Hasan Çokgezer ile, 50 yaşındaki sağlık işçisi Ali Tabanıyatsı, Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde Koronavirüs hastaları için 200 mililitrelik 9 ünite plazma bağışında bulundu.