Video Haber Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere Dubai’ye gidiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere Dubai’ye gidiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere Dubai’ye gidiyor

12.02.2024 | 21:09

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, “Onur konuğu olarak davet edildiğimiz bu yılki zirvede ikili temaslarımızın yanı sıra zirveye katılan diğer devlet başkanlarıyla da görüşmeler gerçekleştireceğiz” ifadelerine yer verdi.

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