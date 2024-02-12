Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere Dubai’ye gidiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, “Onur konuğu olarak davet edildiğimiz bu yılki zirvede ikili temaslarımızın yanı sıra zirveye katılan diğer devlet başkanlarıyla da görüşmeler gerçekleştireceğiz” ifadelerine yer verdi.