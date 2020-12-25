Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Sarıkamış Destanı anısına özel klip yayınladı | Video
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Sarıkamış Destanı'nın 106. yılına özel bir klip hazırlandı. Başkanlığın Twitter hesabından, "Vatan uğruna, istiklal ve istikbal yolunda korkusuzca ölüme yürüyen, asla geri dönmeyi düşünmeyen kahramanlarımız. Sizlere minnettarız. Sarıkamış Destanı'nın 106. yılında şehitlerimizi rahmetle yad ediyoruz." şeklinde bir paylaşım yapıldı.