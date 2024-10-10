Discord'un ardından TikTok da mercek altında | Video
Kötü amaçla örgütlenme ve çocuklara taciz iddialarının ardından Discord uygulamasına erişim engeli getirildi. Saldırganlık olayları gözleri sosyal medya platformlarını çevirdi. Discord'un ardından TikTok da mercek altına alındı. Peki gençler sosyal medyada nasıl korunmalı? Cevapları A Haber muhabiri Esra Akyürek’in konuğu olan bilişim uzmanı Deniz Unay verdi.
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