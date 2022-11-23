Video Haber Düzce depremi Marmara depremini tetikler mi? Uzman isim A Haber'de iki ili işaret etti | Video
Düzce depremi Marmara depremini tetikler mi? Uzman isim A Haber'de iki ili işaret etti | Video

Düzce depremi Marmara depremini tetikler mi? Uzman isim A Haber'de iki ili işaret etti | Video

23.11.2022 | 22:51

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Dünyanın ilk engelli astronotu Avrupa Uzay Ajansı’na seçildi | Video 02:59
Dünyanın ilk engelli astronotu Avrupa Uzay Ajansı’na seçildi | Video 23.11.2022 | 23:04
Düzce depremi Marmara depremini tetikler mi? Uzman isim A Haber’de iki ili işaret etti | Video 03:54
Düzce depremi Marmara depremini tetikler mi? Uzman isim A Haber'de iki ili işaret etti | Video 23.11.2022 | 22:51
Başkan Erdoğan’dan, Küba Devlet Başkanı Bermudez’e tarihi hediye | Video 02:51
Başkan Erdoğan'dan, Küba Devlet Başkanı Bermudez'e tarihi hediye | Video 23.11.2022 | 22:42
İYİ Partili Aytun Çıray’ın başörtüsü düşmanlığı yaptığı görüntüleri ortaya çıktı | Video 01:02
İYİ Partili Aytun Çıray’ın başörtüsü düşmanlığı yaptığı görüntüleri ortaya çıktı | Video 23.11.2022 | 21:13
Emine Erdoğan ile Küba Devlet Başkanı Bermudez’in eşi Lis Cuesta Peraza Millet Kütüphanesi’ni gezdi | Video 05:25
Emine Erdoğan ile Küba Devlet Başkanı Bermudez'in eşi Lis Cuesta Peraza Millet Kütüphanesi'ni gezdi | Video 23.11.2022 | 20:42
SON DAKİKA | Küba ile ilişkilerde yeni dönem! Başkan Erdoğan: Türk şirketlerin yatırımları artacak | Video 10:48
SON DAKİKA | Küba ile ilişkilerde yeni dönem! Başkan Erdoğan: Türk şirketlerin yatırımları artacak | Video 23.11.2022 | 19:40
SON DAKİKA | Küba Devlet Başkanı ile ortak basın toplantısı! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar | Video 06:01
SON DAKİKA | Küba Devlet Başkanı ile ortak basın toplantısı! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar | Video 23.11.2022 | 19:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Küba Devlet Başkanı Bermdez’i resmi törenle karşıladı | Video 04:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Küba Devlet Başkanı Bermdez’i resmi törenle karşıladı | Video 23.11.2022 | 18:27
Son dakika: Küba Devlet Başkanı Bermudez Türkiye’de | Video 09:12
Son dakika: Küba Devlet Başkanı Bermudez Türkiye'de | Video 23.11.2022 | 17:54
Tarsus’ta sokak köpeği hamile kadına saldırdı | Video 01:31
Tarsus'ta sokak köpeği hamile kadına saldırdı | Video 23.11.2022 | 17:57
Düzce’de vatandaş Erdoğan’a dua edince Halk Tv yayını kesti | Video 00:22
Düzce'de vatandaş Erdoğan'a dua edince Halk Tv yayını kesti | Video 23.11.2022 | 15:31
SON DAKİKA! Provokasyona geçit yok! HDP’li vekillerin Pençe- Kılıç Harekatı’nı protestosu engellendi | Video 00:13
SON DAKİKA! Provokasyona geçit yok! HDP’li vekillerin Pençe- Kılıç Harekatı’nı protestosu engellendi | Video 23.11.2022 | 14:58
Başkan Erdoğan’dan operasyon mesajı Bu daha başlangıç | Video 59:12
Başkan Erdoğan'dan operasyon mesajı "Bu daha başlangıç" | Video 23.11.2022 | 13:22
Bakan Soylu, Düzce’de deprem bölgesinde 1’i ağır, 30’un üzerinde yaralı var | Video 07:11
Bakan Soylu, Düzce'de deprem bölgesinde "1'i ağır, 30'un üzerinde yaralı var" | Video 23.11.2022 | 07:36
Bakan Soylu’dan A Haber’de deprem açıklaması Alan taraması sürüyor | Video 01:56
Bakan Soylu'dan A Haber'de deprem açıklaması "Alan taraması sürüyor" | Video 23.11.2022 | 06:11
Düzce’deki deprem ne anlama geliyor? Artçı sarsıntılar sürecek mi? Deprem uzmanı uyardı | Video 03:38
Düzce'deki deprem ne anlama geliyor? Artçı sarsıntılar sürecek mi? Deprem uzmanı uyardı | Video 23.11.2022 | 06:04
Son dakika: İstanbul Mecidiyeköy’de zincirleme kaza | Video 00:49
Son dakika: İstanbul Mecidiyeköy'de zincirleme kaza | Video 23.11.2022 | 01:50
Adıyaman’da DEAŞ operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı | Video 00:13
Adıyaman'da DEAŞ operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı | Video 23.11.2022 | 01:12
Mersin’de üniversiteli kızlara yabancı cisim atan motosikletli gençler yakalandı | Video 02:31
Mersin'de üniversiteli kızlara yabancı cisim atan motosikletli gençler yakalandı | Video 22.11.2022 | 22:38
Akü hırsızları yakalandı! | Video 00:29
Akü hırsızları yakalandı! | Video 22.11.2022 | 22:27

Marmara'da gerçekleşebilecek büyük deprem gündemde sıcaklığını korurken Düzce'de dün gece 5.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Büyük paniğe neden olan depremin ardından Marmara'daki büyük deprem tetiklenir mi? sorusu da tekrar akıllara geldi. Deprem Uzmanı Prof.Dr. Şükrü Ersoy A Haber ekranlarında bir sonraki deprem için iki şehri işaret ederken, bu depremin büyük Marmara depremine etkisini de yorumladı. İşte önemli açıklamalar...

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA