Düzce depremi Marmara depremini tetikler mi? Uzman isim A Haber'de iki ili işaret etti | Video

Marmara'da gerçekleşebilecek büyük deprem gündemde sıcaklığını korurken Düzce'de dün gece 5.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Büyük paniğe neden olan depremin ardından Marmara'daki büyük deprem tetiklenir mi? sorusu da tekrar akıllara geldi. Deprem Uzmanı Prof.Dr. Şükrü Ersoy A Haber ekranlarında bir sonraki deprem için iki şehri işaret ederken, bu depremin büyük Marmara depremine etkisini de yorumladı. İşte önemli açıklamalar...