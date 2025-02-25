Video Haber Ekrem İmamoğlu'nun ‘sahte diploma' soruşturmasındaki YÖK raporunun detayları ortaya çıktı | Video
Ekrem İmamoğlu'nun ‘sahte diploma' soruşturmasındaki YÖK raporunun detayları ortaya çıktı | Video

Ekrem İmamoğlu'nun ‘sahte diploma' soruşturmasındaki YÖK raporunun detayları ortaya çıktı | Video

25.02.2025 | 14:12

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasının sahte olduğu iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan YÖK raporunun detayları ortaya çıktı. Hazırlanan raporda, söz konusu üniversitenin YÖK tarafından tanınan üniversitelerden biri olmadığı belirtilerek, ‘'İşlemlerin Yüksek Öğretim Kurulu kararlarına ve usulüne uygun yürütülmediği kanaatine varılmıştır'' denildi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasının sahte olduğu ile ilgili ihbarlar yapılmış, konuya ilişkin Yüksek Öğrenim Kurulu'nca (YÖK) hazırlanan raporda İmamoğlu'nun diplomasının sahteliğine ilişkin tespitler yer alması üzerine soruşturma başlatılmıştı.

TÜM DERSLERDEN GENEL NOT ORTALAMASININ 2,50 OLDUĞU BELİRTİLDİ
Soruşturma kapsamında hazırlanan YÖK raporunun detayları ortaya çıktı. Hazırlanan raporda, İmamoğlu'nun yatay geçiş yaptığı dönem itibariyle Kıbrıs'taki University College of Northem Cyprus (UCNC) İşletme Yönetimi İngilizce programından 2 yıl eğitim aldığı, tüm derslerden genel not ortalamasının ise 2,50 olduğu kaydedildi.

YÖK TARAFINDAN TANINAN ÜNİVERSİTELERDEN BİRİ OLMADIĞI AKTARILDI
Hazırlanan raporda, ''Yüksek Öğretim Kurumları arasında ön lisans ve lisans düzeyinde yatay geçiş esaslarına ilişkin yönetmeliğin 5'inci maddesinde yer alan şartları taşıdığı ancak bununla birlikte ilgilinin yatay geçiş yaptığı 1990 yılında University College of Northem Cyprus'ın YÖK tarafından tanınan üniversitelerden biri olmadığı, ilgili üniversitenin tanınırlığının ancak 1993 yılında Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından karara bağlandığı, ilgilinin yatay geçiş yaptığı 1990 yılında UCNC'nin yatay geçiş yapılabilecek üniversiteler arasında olmadığı anlaşılmıştır.'' denildi.
YÖK Başkanlığının 1988 ve 1992 tarihli yazılarına istinaden, KKTC'de faaliyet gösteren yükseköğretim kurumlarından sadece Doğu Akdeniz Üniversitesinin tanındığının aktarıldığı raporda, ''Söz konusu yazışmalar dikkate alındığında, yatay geçiş işlemlerinde yabancı ülkedeki yükseköğretim kurumlarının tanınırlığı şartının arandığının anlaşıldığı dolayısıyla tanınırlığı olmayan UCNC'den yapılan yatay geçiş işlemlerinin İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanlığınca Yüksek Öğretim Kurulu kararlarına uygun yürütülmediği görülmüştür" denildi.

''İŞLEMLERİN YÜKSEK ÖĞRETİM KURULU KARARLARINA VE USULÜNE UYGUN YÜRÜTÜLMEDİĞİ KANAATİNE VARILMIŞTIR''
Raporda ayrıca, ''İlgili üniversite rektörlüğü tarafından temin edilen ve tarafımıza gönderilen belgelerden üniversitenin bahse konu mevzuat kapsamında İşletme Türkçe ve İşletme İngilizce yatay geçiş kontenjanlarını nasıl belirlediğinin, İşletme Türkçe ve İşletme İngilizce programları arasındaki kontenjan aktarımının ve kontenjan artırımının ne suretle yapıldığının, belirlenen kontenjanın 51'inin neden İşletme İngilizce programı için kullanıldığının, yatay geçiş başvurularının 14 Eylül Cuma günü resmi çalışma saati sonuna kadar yapılacağı belirtilmesine rağmen neden başvuru tarihi bitmeden Fakülte Yönetim Kurulunun 12 Eylül 1990 tarih ve 24 sayılı toplantısı ile yatay geçiş başvurularının değerlendirilerek karara bağlandığı hususlarının hukuki gerekçesi bulunamamıştır. Tüm bu değerlendirmelere bağlı olarak araştırma konusunun İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanlığı tarafından tanınırlık, yatay geçiş, yatay geçiş kontenjanları, ilan süreleri ve yatay geçiş kabulüne dair işlemlerin Yüksek Öğretim Kurulu kararlarına ve usulüne uygun yürütülmediği kanaatine varılmıştır" ifadelerine yer verildi.

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