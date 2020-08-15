Video Haber Emine Erdoğan, Hint sinemasının ünlü ismi Aamir Khan'ı kabul etti | Video

Emine Erdoğan, Hint sinemasının ünlü ismi Aamir Khan'ı kabul etti | Video

Emine Erdoğan, Hint sinemasının ünlü ismi Aamir Khan'ı kabul etti | Video
15.08.2020 | 19:46

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Hint sinemasının dünyaca ünlü aktörü Aamir Khan'ı kabul etti. Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, film çekimi için Türkiye'yi ziyaret eden Hint Sinemasının dünyaca ünlü aktörü, yapımcı ve yönetmen Aamir Khan'ın görüşme talebi üzerine, Khan ile Huber Köşkü'nde biraraya gelerek yürüttükleri sosyal sorumluluk projeleri hakkında bilgi aldı.

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Görüşmede Khan, Emine Erdoğan'ın çok önemli sosyal projeleri yürüttüğü ve insani yardım çalışmalarını takip ettiğini söyledi.

Emine Erdoğan da, Khan'ın filmlerinde sosyal sorunları cesurca ele alış biçiminden dolayı tebrik etti.

Görüşmede, Aamir Khan, bağımlılık ve diğer sosyal sorumluluk üzerine yürüttüğü çalışmaları anlattı. Eşiyle birlikte Hindistan'da yağmur almayan yerlere su götürebilmek için kurdukları Su Vakfı hakkında bilgi verdi. Eşinin Türkiye'de kısa bir süre yaşadığını ve Türk halkıyla hızlıca kaynaştığını, iki toplumun çok fazla benzer özellikleri olduğunu söyledi. Khan, sinema alanına Müslüman olan annesinin etkisiyle yönelme hikayesini paylaştı.

Görüşmede ayrıca Hindistan ve Türk toplumundaki aile yapısının ortak noktalarına ve her iki toplumun kullandığı dillerdeki kelime köklerinin benzerlikleri dikkat çekildi. Hindistan ve Türkiye'nin yemek kültürü ve el sanatlarına ilişkin zengin tarihi dokusu da sohbetin konuları arasında yer aldı.
Khan, Hindistan'da, Covid-19 nedeniyle çekimleri yarıda kalan son filmi 'Laal Singh Chattha'nın, kalan bölümlerini Türkiye'de tamamlayacağını belirterek, çekimler başladığında Hanımefendi Emine Erdoğan'ı da film setine davet etti.

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