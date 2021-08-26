Video Haber Emine Erdoğan, Kiev Lider Eşleri Zirvesi'ne video mesaj gönderdi

Emine Erdoğan, Kiev Lider Eşleri Zirvesi'ne video mesaj gönderdi

Emine Erdoğan, Kiev Lider Eşleri Zirvesi'ne video mesaj gönderdi
26.08.2021 | 09:37

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Çevre krizi yüksek dozda alarm veriyor ve iş birliğini zorunlu kılıyor. Suyumuzu, toprağımızı korumak, gelecek nesillere karşı sorumluluğumuzdur." ifadelerini kullandı.

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Emine Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin eşi Olena Zelenska'nın daveti üzerine Kiev'de yapılan Lider Eşleri Zirvesi'ne video mesaj gönderdi.


Video mesajındaki konuşmasına, başta Olena Zelenska olmak üzere tüm katılımcıları selamlayarak başlayan Emine Erdoğan, "Türkiye-Ukrayna ilişkilerinin her geçen gün geliştiğini, güçlendiğini memnuniyetle izliyoruz. Sanayiden turizme çok yönlü ilişkiler, ülkelerimiz arasında ortak bir geleceğin müjdecisidir." değerlendirmesinde bulundu.


Toplantının yeni ve güçlü iş birliklerini artıracağına gönülden inandığını ifade eden Emine Erdoğan, Uluslararası Kırım Platformu'nun, Kırım Tatarlarının hayat standardının iyileşmesi yolunda anlamlı katkılar sağlamasını umut ettiğini belirtti.


İnsanlığın zor bir dönemden geçtiğine işaret eden Emine Erdoğan, şöyle devam etti:
"Mevcut uluslararası sistem, sürekli olarak yeni sınamalarla karşı karşıya ve bunları aşmakta yetersiz kalabiliyor. Bu sınamalara karşı, yeni, farklı, insan odaklı yaklaşımlara ihtiyaç duyuyoruz. Pandemiden iklim değişikliğine karşılaştığımız tüm sorunlar ulusal sınırları ortadan kaldırıyor. Salgın hastalıklar sınır dinlemiyor. Kirlenen hava, hepimizin nefesinden eksiltiyor. Ne yazık ki insani trajediler açısından da çağımızın karnesi son derece zayıf."


"Gerçekleştirdiğimiz dış yardımlar, insani ve girişimci dış politikamızın bir yansımasıdır"
Türkiye'nin, Kovid-19 salgını ile başarılı mücadelesini güçlü sağlık sistemine borçlu olduğuna dikkati çeken Emine Erdoğan, "Ama aynı zamanda salgınla mücadelede uluslararası iş birliği ve dayanışmayı hiç ihmal etmeden, ortak iş birliklerinin parçası olduk. Bu alanda gerçekleştirdiğimiz dış yardımlar, insani ve girişimci dış politikamızın bir yansımasıdır." dedi.


Emine Erdoğan, şunları kaydetti:
"Çevre krizi de yüksek dozda alarm veriyor ve iş birliğini zorunlu kılıyor. Suyumuzu, toprağımızı korumak, gelecek nesillere karşı sorumluluğumuzdur. Onlara bırakacağımız en büyük miras, doğal kaynakları korunmuş temiz bir dünyadır. Ve elbette, aynı zamanda savaş uçaklarının değil, uçurtmaların uçtuğu bir gökyüzünün altında bir yaşamdır."


Zirvede, lider eşlerinin insanlığın karşı karşıya bulunduğu meselelere çözüm bulunması için yapabilecekleri katkılar ele alındı.

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