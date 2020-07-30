Gerede-Karadeniz Bağlantı Yolu'nda uzun araç kuyruğu oluştu | Video
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Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde geçirmek için yola çıkan vatandaşlar Anadolu Otoyolu'nun Gerede- Karadeniz Bağlantı Yolu üzerinde yaklaşık 15 kilometre uzunluğunda araç yoğunluğu oluşmasına neden oldu.