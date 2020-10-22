Gülistan Doku'yu arama çalışmaları baraj gölünde devam ediyor | Video
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Tunceli'de, 292 gündür haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku (21) için 18 Ağustos günü sonlandırılan ve 15 Ekim günü yeniden başlatılan arama çalışmaları Uzunçayır Baraj Gölü'nde sürüyor.