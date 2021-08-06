Hatay yangını söndürüldü: Mehmetçik marş eşliğinde kışlaya döndü | Video

Havadan ve karadan alevlerle etkin bir şekilde mücadele edilen yangına asker ve polisler de destek verdi. Yangına 2 helikopter, karada ise 50 arazöz ve su tankı, 5 dozer ve 250 personelle müdahale edildi. Hatay Valiliğinin talebi üzerine yangın bölgesine destek için görevlendirilen 39'uncu Mekanize Piyade Tugay Komutanlığımızdan 160 personel yangının söndürülmesinin ardından komando marşı eşliğinde kışlasına döndü.