Video Haber Hataylı depremzede Ayşegül Bilen, Başkan Erdoğan'la görüşmesini anlattı | Video
Hataylı depremzede Ayşegül Bilen, Başkan Erdoğan'la görüşmesini anlattı | Video

Hataylı depremzede Ayşegül Bilen, Başkan Erdoğan'la görüşmesini anlattı | Video

10.03.2023 | 15:41

Hataylı depremzede Ayşegül Bilen, Başkan Erdoğan'la görüşmesini A Haber muhabiri Hakan Süer'e anlattı..

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