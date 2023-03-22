HDP sorusu sonrası ne yapacağını şaşırdı! İYİ Partili Dervişoğlu "Dağılın" dedi, dağıldılar | Video

CHP ile işbirliği içine giren HDP, bugün yaptığı açıklama ile aday çıkarmayacaklarını ve Cumhurbaşkanı adaylığında Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vereceklerini duyurdu. İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu ise Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık başvurusu sonrası YSK önünde açıklamalarda bulundu. Dervişoğlu'na HDP'nin yapmış olduğu açıklama sorulunca, Dervişoğlu, "Dağılın" diye seslenerek yanındaki partilerle birlikte YSK önünden apar topar ayrıldı.