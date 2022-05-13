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OTOMATİK OYNAT
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Hindistan’da binada yangın: 26 ölü, 30 yaralı | Video 13.05.2022 | 22:46
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SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tazminat davası | Video 13.05.2022 | 18:38
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Başkan Erdoğan Katar Emiri Al Sani ile görüştü | Video 13.05.2022 | 18:05
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Son Dakika: MSB: Suriye'nin Kuzeyinde 52 terörist öldürüldü | Video 13.05.2022 | 17:07
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Son Dakika: Başkan Erdoğan Katar Emiri Al Sani ile görüştü | Video 13.05.2022 | 16:11
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Başkan Erdoğan’dan cuma namazı sonrası önemli açıklamalar | Video 13.05.2022 | 14:13
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DEVA Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan gözaltına alındı | Video 13.05.2022 | 13:12
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Bakan Çavuşoğlu'ndan ABD'ye YPG/PKK tepkisi | Video 13.05.2022 | 11:52
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İstanbul'da DEAŞ operasyonu! 16 şüpheli gözaltında | Video 13.05.2022 | 11:09
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Melih Altınok | Ekrem İmamoğlu lider olma fırsatını kaçırdı 13.05.2022 | 10:32
Hindistan’ın Delhi şehrindeki Mundka metro istasyonu yakınındaki bir binada çıkan yangında en az 26 kişinin hayatını kaybettiği, 30’dan fazla kişinin de yaralandığı açıklandı.