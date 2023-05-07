İlk kez oy kullanacak genç Sabah.com.tr'ye konuştu: İlk oyumu Erdoğan’a vereceğim | Video

Yüzyılın Mitingi Atatürk Havalimanı’nda başladı. 39 ilçeden yola çıkan 1 milyon 700 bin vatandaş, miting alanına aktı. sabah.com.tr ekibi de tarihi mitingi kayıt altına aldı. Sabah.com.tr mikrofonuna konuşan genç, "Yaşımız 19, ilk oyumuz Erdoğan'a. Onu çok seviyoruz. Karşısında bir adam göremiyoruz. Z kuşağı, Erdoğan'ı seviyor" dedi.