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İş yeri hırsızı tutuklandı | Video 12.12.2021 | 01:28
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Kocaeli'nin Gebze İlçesinde, bir iş yerinden hırsızlık olayı ile ilgili başlatılan çalışmalar sonucu yakalanrak gözaltına alınan F.A, sevk edildiği adli merciiler tarafından tutuklandı.