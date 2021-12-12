Video Haber İş yeri hırsızı tutuklandı | Video
İş yeri hırsızı tutuklandı | Video

İş yeri hırsızı tutuklandı | Video

12.12.2021 | 01:28

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Kocaeli'nin Gebze İlçesinde, bir iş yerinden hırsızlık olayı ile ilgili başlatılan çalışmalar sonucu yakalanrak gözaltına alınan  F.A, sevk edildiği adli merciiler tarafından tutuklandı.

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