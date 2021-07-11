İstanbul'da sivrisinekler neden çoğaldı? İlaçlama çalışması zamanında yapılmadı mı? | Video

İstanbul'da özellikle çocukların vücutlarında yara oluşmasına neden olan sivrisinekler birçok ilçede görülmeye başladı. İBB ise SMS ile sivrisinek uyarısında bulundu. İlkbahar döneminde larvasit ilaçlaması yapmayan İBB'nin uyarısı ise tepki çekti. İBB Meclisi AK Parti Grubu'nun ise Ocak 2021'de İBB yönetimini 2020'de yaptığı hatayı tekrarlamaması ve ilaçlama yapması konusunda uyardığı ortaya çıktı.

İstanbul'un Avcılar ve Sarıyer ilçelerinde geniş ve derin yaralara sebep olan sivrisinek ısırığı sonrasında uçan tehlike her geçen gün yayılarak devam ediyor. Sinek ve haşerelerle mücadelede sorumluluğu olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi ise kış sonu ilkbahar başlangıcında yapılması gereken larvasit çalışmalarını yapmadı. Çevre yatırımlarının durdurulması sonrasında İstanbul'un su kaynaklarının pislenmesi de sivrisineklere yaradı. İstanbul'da sivrisinek skandalı baş gösterdi.

İBB'DEN UYARI YAPILDI

Zamanında ilaçlama yapmayan İBB ise sivrisineklere karşı SMS yoluyla vatandaşları uyardı. Gönderilen mesajda, "Değerli İstanbullular, belediyemiz, göl, dere gibi büyük alanlarda sivrisinekle mücadele etmektedir. Bidon, havuzlar ve saksı altlığı gibi su birikebilen alanlar sivrisinekler için iyi bir üreme kaynağıdır. Bir bardak suda çevreyi rahatsız edecek kadar sivrisinek üreyebilmektedir. Sivrisineklerle hep birlikte mücadele edelim" denildi. Mesajın sonunda bir de bir animasyon filmi linki paylaşıldı. Sivrisineklerin üreme alanlarının gösterildiği animasyon filminde "Sivrisineklerin üreme alanlarının yüzde 80'i insan eliyle oluşur" gibi bilgilere yer verildi.

İLAÇLAMA YAPMAYIP SMS ATMASI TEPKİ ÇEKTİ

İBB yönetiminin kış sonu ilkbahar başlangıcında yapması haşere ve sivrisineklerin üremesine yönelik göl, gölet, şu birikintileri, dere ve yeşil alanlarda yapması gereken larvasit ilaçlama çalışmalarını yapmaması sonucunda İstanbul'da 25 yıl aradan sonra ortaya çıkan sivrisinek sorununa sadece SMS atarak vatandaşları uyarması tepki çekti.

AK PARTİ GRUBU OCAK AYINDA UYARDI

İBB yönetiminin 2020 yılında pandemiyi bahane ederek uygulamadığı larvasit ilaçları sonrasında yaşanan sivrisinek istilası ve sorunlarının 2021 yılında tekrarlanmaması için İBB Meclisi AK Parti Grubu tarafından Ocak 2021'de uyarıldığı ortaya çıktı. Ocak Meclisinde söz alan İBB Meclis üyesi Ömer Çetinkaya, "İBB sağlık Daire Başkanlığı olarak özellikle sivrisinek mücadelesi 4 mevsim aralıksız yapılması gereken en önemli sorumluluk iken İstanbul'da genelinde ne için biyolojik mücadele olan larvasit mücadelesine başlamadınız? Üstelik sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrederken hala neyi bekliyorsunuz? Saha önlemleri ve kontrol çalışmalarının yapılması üreme odaklarının tespiti, mücavir alanlarda su birikintileri, göletler, yapay göletler, süs havuzları, çöp toplama merkezleri, sulama alanları, dereler, sanayi birikintileri, fosseptikler, ormanlık ve yabani alan çalışmalarıyla ilgili bu mevsimde neler yaptınız? Son zamanlarda İstanbul'da görülmeye başlayan ve birçok hastalıklara sebep olan Asya Kaplan Sivrisineği mücadele kapsamında eyleme geçmeyi düşünüyor musunuz yoksa bu vektör sebebiyle İstanbul'a has bir salgınla dünyaya rezil olmayı mı düşünüyorsunuz?" eleştirisinde bulundu.

GÖKSU: PERŞEMBENİN GELİŞİ ÇARŞAMBA'DAN BELLİDİR

İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu; Ocak ayında İBB yönetimini larvasit ilaçlama konusunda uyardıklarını belirterek, "sivrisinek larvalarıyla mücadelenin başlaması için Ocak ayında CHP'li İBB yönetimini uyarmıştık. İBB tarafından atılan SMS'ten ve İstanbulluların isyanından görüyoruz ki uyarılarımız hiç dikkate alınmamış" dedi.