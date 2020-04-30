İzmir'de corona virüsü yenen yaşları 92 ile 70 arasındaki hastalar bir bir alkışlarla böyle taburcu edildi | Video

Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesi'nde korona virüs (Covid-19) nedeniyle tedavi gören 70, 71 ve 92 yaşındaki hastalar sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu edildi.

Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesinden korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadelede umut verici haber geldi. Covid-19 şüphesiyle hastaneye başvuran ve testlerinin pozitif çıkmasıyla tedaviye alınan 3 hasta taburcu edildi. Yaşları 70, 71 ve 92 olan hastalar verdikleri zorlu mücadelenin ardından sağlık çalışanlarının alkışları arasında hastaneden ayrıldı.