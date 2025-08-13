Jandarmadan "Yasa Dışı Bahis ve Nitelikli Dolandırıcılık" operasyonu: 34 gözaltı | Video 13.08.2025 | 08:42 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6 il merkezli "Yasa Dışı Bahis ve Nitelikli Dolandırıcılık" suçlarına yönelik jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda; hesaplarında 2 milyar TL işlem hacmi bulunan 34 şüpheliyi yakaladıklarını açıkladı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 6 il merkezli "Yasa Dışı Bahis ve Nitelikli Dolandırıcılık" suçlarına yönelik Jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda; hesaplarında 2 Milyar TL işlem hacmi bulunan 34 şüphelinin yakalandığını belirterek şüphelilerden; 29'u tutuklandığını, 5'i hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandığını kaydetti.Bakan Yerlikaya şu bilgileri verdi:"Şüphelilerin; sosyal medya platformları üzerinden sahte "motor, televizyon ve konteyner" ilanı adı altında vatandaşlarımızı dolandırdıkları, İnternet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve yasa dışı para transferlerine aracılık ettikleri, Sosyal medya ve sahte internet siteleri üzerinden "Kripto borsasında para kazanma" gibi ilanlarla vatandaşlarımızı dolandırdıkları tespit edildi. Uşak, İzmir, Gaziantep, Kayseri, Yozgat ve Şanlıurfa merkezli Hatay, Adana, Ankara, Antalya, İstanbul, Bitlis, Nevşehir, Sakarya, Mersin ve Bartın'da gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin haklarında savcılıklarımızca soruşturma başlatıldı. Valilerimizi, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, Jandarma Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızı, operasyonları gerçekleştiren İl Jandarma Komutanlarımız ile Jandarmamızı tebrik ediyorum. Kara Vatan'da olduğu gibi Siber Vatan'da da sanal devriyelerimizle suç ve suçlularla mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz" açıklamalarında bulundu.