Video Haber Jandarmadan "Yasa Dışı Bahis ve Nitelikli Dolandırıcılık" operasyonu: 34 gözaltı | Video
Jandarmadan

Jandarmadan "Yasa Dışı Bahis ve Nitelikli Dolandırıcılık" operasyonu: 34 gözaltı | Video

13.08.2025 | 08:42

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6 il merkezli "Yasa Dışı Bahis ve Nitelikli Dolandırıcılık" suçlarına yönelik jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda; hesaplarında 2 milyar TL işlem hacmi bulunan 34 şüpheliyi yakaladıklarını açıkladı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 6 il merkezli "Yasa Dışı Bahis ve Nitelikli Dolandırıcılık" suçlarına yönelik Jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda; hesaplarında 2 Milyar TL işlem hacmi bulunan 34 şüphelinin yakalandığını belirterek şüphelilerden; 29'u tutuklandığını, 5'i hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandığını kaydetti.

Bakan Yerlikaya şu bilgileri verdi:
"Şüphelilerin; sosyal medya platformları üzerinden sahte "motor, televizyon ve konteyner" ilanı adı altında vatandaşlarımızı dolandırdıkları, İnternet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve yasa dışı para transferlerine aracılık ettikleri, Sosyal medya ve sahte internet siteleri üzerinden "Kripto borsasında para kazanma" gibi ilanlarla vatandaşlarımızı dolandırdıkları tespit edildi. Uşak, İzmir, Gaziantep, Kayseri, Yozgat ve Şanlıurfa merkezli Hatay, Adana, Ankara, Antalya, İstanbul, Bitlis, Nevşehir, Sakarya, Mersin ve Bartın'da gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin haklarında savcılıklarımızca soruşturma başlatıldı. Valilerimizi, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, Jandarma Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızı, operasyonları gerçekleştiren İl Jandarma Komutanlarımız ile Jandarmamızı tebrik ediyorum. Kara Vatan'da olduğu gibi Siber Vatan'da da sanal devriyelerimizle suç ve suçlularla mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz" açıklamalarında bulundu.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Jandarmadan Yasa Dışı Bahis ve Nitelikli Dolandırıcılık operasyonu: 34 gözaltı | Video 00:39
Jandarmadan "Yasa Dışı Bahis ve Nitelikli Dolandırıcılık" operasyonu: 34 gözaltı | Video 13.08.2025 | 08:42
İzmir Buca’da orman yangını 00:57
İzmir Buca'da orman yangını 12.08.2025 | 20:31
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar! 13:05
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar! 12.08.2025 | 18:02
Son Dakika: Başkan Erdoğan Zelenski ile görüştü! Dikkat çeken ’Liderler düzeyinde zirve’ vurgusu | Video 08:46
Son Dakika: Başkan Erdoğan Zelenski ile görüştü! Dikkat çeken 'Liderler düzeyinde zirve' vurgusu | Video 12.08.2025 | 16:50
SON DAKİKA! Memur maaş zammı için teklif belli oldu! Bakan Işıkhan açıkladı | Video 03:57
SON DAKİKA! Memur maaş zammı için teklif belli oldu! Bakan Işıkhan açıkladı | Video 12.08.2025 | 15:12
’Uzaktan erişim yöntemiyle’ dolandırıcılık mümkün mü? Telefona uzaktan erişim nasıl önlenir? | Video 06:21
'Uzaktan erişim yöntemiyle' dolandırıcılık mümkün mü? Telefona uzaktan erişim nasıl önlenir? | Video 12.08.2025 | 11:04
İşte İBB’deki rüşvetin en net görüntüsü | Video 02:14
İşte İBB'deki rüşvetin en net görüntüsü | Video 12.08.2025 | 10:56
İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 14 gözaltı | Video 02:46
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 14 gözaltı | Video 12.08.2025 | 10:32
İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı | Video 02:46
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı | Video 12.08.2025 | 09:28
SON DAKİKA! Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne rüşvet ve kara para operasyonu: 17 gözaltı | Video 00:39
SON DAKİKA! Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne rüşvet ve kara para operasyonu: 17 gözaltı | Video 12.08.2025 | 09:24
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar! 34:47
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar! 11.08.2025 | 19:17
Bakan Yerlikaya ve Bakan Memişoğlu’ndan Balıkesir depremi hakkında açıklamalar | Video 15:00
Bakan Yerlikaya ve Bakan Memişoğlu'ndan Balıkesir depremi hakkında açıklamalar | Video 11.08.2025 | 10:28
Sağlık Bakanı Memişoğlu deprem bölgesinde | Video 01:08
Sağlık Bakanı Memişoğlu deprem bölgesinde | Video 11.08.2025 | 09:05
Taktik füze silah sistemi KMC-U’ya, komuta kontrol merkezi kabiliyeti kazandırıldı | Video 01:27
Taktik füze silah sistemi KMC-U'ya, komuta kontrol merkezi kabiliyeti kazandırıldı | Video 10.08.2025 | 13:29
Bakan Kurum: Pina ve deniz çayırları Marmara’ya nefes oluyor | Video 01:20
Bakan Kurum: "Pina ve deniz çayırları Marmara'ya nefes oluyor" | Video 10.08.2025 | 12:34
SON DAKİKA! Avukat Rezan Epözdemir gözaltına alındı | Video 01:14
SON DAKİKA! Avukat Rezan Epözdemir gözaltına alındı | Video 10.08.2025 | 09:03
İstanbul’da Gazze’ye umut ışığı ol yürüyüşü 00:24
İstanbul'da "Gazze'ye umut ışığı ol" yürüyüşü 09.08.2025 | 20:58
Dışişleri Bakanı Fidan: İsrail ateşkes girişimlerini ısrarla sabote ediyor | Video 33:36
Dışişleri Bakanı Fidan: "İsrail ateşkes girişimlerini ısrarla sabote ediyor" | Video 09.08.2025 | 14:36
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar 22:59
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar 08.08.2025 | 19:25
Nihat Hatipoğlu | Tasavvufu doğru anlamalıyız 06:08
Nihat Hatipoğlu | Tasavvufu doğru anlamalıyız 08.08.2025 | 17:01

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY