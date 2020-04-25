Kilosu 7 bin lira olan sütün sağımına başlandı | Video

İnsan vücuduna çok sayıda faydası olan arı sütünün sağımına başlandı. Kilosu 7 bin lira olan arı sütü, bağışıklığı güçlendirdiği için yok satıyor. Genç işçi arıların, ana arı adaylarını ve ana arıları beslemek için üretiği arı sütünün sağımı, çiçeklerin açtığı nisan ayında başlıyor ve ağustosa kadar devam ediyor. Bursa'da arı sütü üretimi yapan Mehmet Durgut ve Metin Kaya, bu yılın ilk hasadını yaptı. Kovanlardan gram gram sağılan arı sütünün bağışıklık sistemini güçlendirdiği biliniyor. Korona virüs sebebiyle bu yıl arı sütüne büyük talep var. Kilosu pahalı olmasına rağmen stoklarını tüketen arıcılar bir kaç ay sonra üreteceği arı sütü siparişini de almış bulunuyor. Arı sütü çok zengin bir madde olup, muhtevâsında protein, karbonhidrat, yağların yanı sıra vitaminler B3, B6, B1, B2, pantotenik asit, folik asit, biotin, mineral maddeler potasyum, kalsiyum, magnezyum, çinko, demir, bakır, fenolik maddeler, aminoasitler, yağ asitleri, organik asitler bulunuyor.