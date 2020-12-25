Kısıtlama öncesi İstanbul'da trafik durma noktasına geldi | Video
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Son dakika haberi: 56 saat sürecek hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına az bir süre kala İstanbul'da trafik durma noktasına geldi. Saat 15.30'da başlayan trafik mesai saatlerinin bitimiyle yüzde 72 seviyelerine yükseldi. İstanbul'daki trafik haritasına haberimizden ulaşabilirsiniz.