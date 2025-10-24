Video Haber KKTC'de yeni Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ant içti | Video
KKTC'de yeni Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ant içti | Video

KKTC'de yeni Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ant içti | Video

24.10.2025 | 14:20

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Cumhurbaşkanlığına seçilen Tufan Erhürman, KKTC Cumhuriyet Meclisi'nde düzenlenen törende ant içti.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

KKTC’de yeni Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ant içti | Video 02:04
KKTC'de yeni Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ant içti | Video 24.10.2025 | 14:20
Siber suçlara yönelik son 1 haftada yapılan operasyonlarda 189 şüpheli yakalandı | Video 00:22
Siber suçlara yönelik son 1 haftada yapılan operasyonlarda 189 şüpheli yakalandı | Video 24.10.2025 | 08:32
Bakan Kurum: Cumhurbaşkanımız, ’Yeni 500 bin sosyal konut projemizi’ milletimizle paylaşacaklar | Video 08:30
Bakan Kurum: "Cumhurbaşkanımız, 'Yeni 500 bin sosyal konut projemizi' milletimizle paylaşacaklar" | Video 23.10.2025 | 15:03
MSB kaynakları: SDG terör örgütünün Suriye ordusuna entegrasyonu kritik öneme sahiptir | Video 13:26
MSB kaynakları: "SDG terör örgütünün Suriye ordusuna entegrasyonu kritik öneme sahiptir" | Video 23.10.2025 | 13:14
Başkan Erdoğan, Umman Sultanı Al Said ile bir araya geldi | Video 00:31
Başkan Erdoğan, Umman Sultanı Al Said ile bir araya geldi | Video 23.10.2025 | 11:22
SON DAKİKA | 5 milyarlık kasadan İBB kuryeleri çıktı! Kara para soruşturması Ekrem İmamoğlu’nun rüşvet çarkına uzandı | Video 12:21
SON DAKİKA | 5 milyarlık kasadan İBB kuryeleri çıktı! Kara para soruşturması Ekrem İmamoğlu’nun rüşvet çarkına uzandı | Video 23.10.2025 | 09:03
İstanbul merkezli 9 ilde organize suç örgütlerine yönelik operasyonda 42 şüpheli yakalandı | Video 01:19
İstanbul merkezli 9 ilde organize suç örgütlerine yönelik operasyonda 42 şüpheli yakalandı | Video 23.10.2025 | 08:32
Başkan Erdoğan, Katar’da resmi törenle karşılandı | Video 02:10
Başkan Erdoğan, Katar'da resmi törenle karşılandı | Video 22.10.2025 | 12:59
TÜGVA’dan tarihe geçecek organizasyon! İbrahim Beşinci dünyanın en büyük münazara yarışmasını anlattı | Video 03:26
TÜGVA'dan tarihe geçecek organizasyon! İbrahim Beşinci dünyanın en büyük münazara yarışmasını anlattı | Video 21.10.2025 | 16:27
Başkan Erdoğan, Kuveyt’te! Resmi törenle karşılandı | Video 03:16
Başkan Erdoğan, Kuveyt'te! Resmi törenle karşılandı | Video 21.10.2025 | 14:38
MHP lideri Devlet Bahçeli: KKTC Türkiye’ye katılmalıdır | Video 40:03
MHP lideri Devlet Bahçeli: "KKTC Türkiye'ye katılmalıdır" | Video 21.10.2025 | 11:24
Yasa dışı bahis operasyonunda 24 gözaltı! 3 milyar 665 milyonluk para transferi tespit edildi | Video 02:15
Yasa dışı bahis operasyonunda 24 gözaltı! 3 milyar 665 milyonluk para transferi tespit edildi | Video 21.10.2025 | 10:14
Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne ilişkin iddianamede detaylar ortaya çıktı | Video 02:46
Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne ilişkin iddianamede detaylar ortaya çıktı | Video 21.10.2025 | 08:36
Mamak Belediyesi’nde CHP’li meclis üyeleri birbirine girdi! 02:17
Mamak Belediyesi’nde CHP’li meclis üyeleri birbirine girdi! 20.10.2025 | 20:21
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü iddianamesi tamamlandı! 04:26
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü iddianamesi tamamlandı! 20.10.2025 | 17:57
MKE’den TSK’nın keskin gözlerine iki yeni keskin nişancı silahı | Video 09:18
MKE'den TSK'nın keskin gözlerine iki yeni keskin nişancı silahı | Video 20.10.2025 | 10:38
KKTC’li gazeteciden canlı yayında skandal sözler! Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi yarın geri çekilmelidir! | Video 00:50
KKTC'li gazeteciden canlı yayında skandal sözler! "Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi yarın geri çekilmelidir!" | Video 20.10.2025 | 09:54
Emine Erdoğan’dan Uluslararası Sıfır Atık Forumu paylaşımı | Video 01:03
Emine Erdoğan'dan "Uluslararası Sıfır Atık Forumu" paylaşımı | Video 20.10.2025 | 09:00
Kars’ta CHP karıştı! Kongrede şaibe iddiası gerginliğe neden oldu | Video 09:08
Kars’ta CHP karıştı! Kongrede şaibe iddiası gerginliğe neden oldu | Video 19.10.2025 | 16:39
CHP kongresinde basın mensuplarına saldırı | Video 04:11
CHP kongresinde basın mensuplarına saldırı | Video 19.10.2025 | 16:38

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY