Video Haber Milli Savunma Bakanı Akar'dan 2. Ordu Komuta noktasında inceleme

Milli Savunma Bakanı Akar'dan 2. Ordu Komuta noktasında inceleme

Milli Savunma Bakanı Akar'dan 2. Ordu Komuta noktasında inceleme
26.07.2021 | 14:12

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile Suriye'nin kuzeyindeki birliklerin sevk ve idare edildiği 2. Ordu İleri Komuta Yeri'nde inceleme ve denetlemelerde bulunuyor.

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