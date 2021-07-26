Milli Savunma Bakanı Akar'dan 2. Ordu Komuta noktasında inceleme
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:59
Milli Savunma Bakanı Akar'dan 2. Ordu Komuta noktasında inceleme 26.07.2021 | 14:12
02:25
06:42
02:43
02:02
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan "Tunus" açıklaması | Video 26.07.2021 | 09:55
04:14
Başkan Erdoğan açıkladı: "Pirinkayalar Tüneli’nde ışık göründü" | Video 26.07.2021 | 09:32
08:51
01:33
01:23
02:47
01:24
00:48
Terör örgütü PKK Afrin'de sivilleri hedef aldı | Video 25.07.2021 | 14:07
00:24
YPG/PKK Afrin'i vurdu | Video 25.07.2021 | 13:31
09:13
04:08
Okan Müderrisoğlu | Medyada... ‘Maskeli balo ve sahte yüzler!’ 24.07.2021 | 16:43
03:39
Hasan Basri Yalçın | Besleme basın 24.07.2021 | 16:40
02:50
Haşmet Babaoğlu | Cumartesi Notları: Ağaç dalında çöp poşeti 24.07.2021 | 16:37
03:44
Engin Ardıç | İzlemezler 24.07.2021 | 16:04
01:16
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile Suriye'nin kuzeyindeki birliklerin sevk ve idare edildiği 2. Ordu İleri Komuta Yeri'nde inceleme ve denetlemelerde bulunuyor.