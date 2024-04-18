Video Haber MİT’ten DHKP-C'nin sözde sorumlusuna operasyon | Video
MİT’ten DHKP-C'nin sözde sorumlusuna operasyon | Video

MİT’ten DHKP-C'nin sözde sorumlusuna operasyon | Video

18.04.2024 | 11:13

Milli İstihbarat Teşkilatı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube, DHKP-C sorumlularından Fehmi Oral Meşe’yi yakaladı.

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