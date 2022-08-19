Video Haber Niğde'de 9 milyon 500 bin dolu makaron ele geçirildi | Video
Niğde'de 9 milyon 500 bin dolu makaron ele geçirildi | Video

Niğde'de 9 milyon 500 bin dolu makaron ele geçirildi | Video

19.08.2022 | 21:36

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Niğde'de Otoyolda Polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda 9 milyon 500 bin dolu makaron ele geçirildi.

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