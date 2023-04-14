Oy Birliği Platformu seçim tarihinde bir ilki gerçekleştirdi: Yapay Zeka Asistanı Seçmen ve Müşahit Eğitimleri'ne başladı | Video

Seçmen iradesinin sandığa tam ve eksiksiz yansıması için bir araya gelen gönüllülerin oluşturduğu Oy Birliği Platformu’nun yapay zekâ asistanı seçimler için seçmen ve müşahit eğitimi vermeye başladı.