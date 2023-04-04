Video Haber Partilerin oy oranı yüzde kaç? Son anketler ne söylüyor? İhsan Aktaş İYİ Parti ve CHP’nin oy oranını duyurdu! | Video
Partilerin oy oranı yüzde kaç? Son anketler ne söylüyor? İhsan Aktaş İYİ Parti ve CHP’nin oy oranını duyurdu! | Video

Partilerin oy oranı yüzde kaç? Son anketler ne söylüyor? İhsan Aktaş İYİ Parti ve CHP’nin oy oranını duyurdu! | Video

04.04.2023 | 09:12

Genar Araştırma Şirketi Başkanı İhsan Aktaş, A Haber’de yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç’ta içinde terör örgütü PKK’nın siyasi savunucusu HDP’nin de yer aldığı 7’li koalisyondaki İYİ Parti ve CHP’nin oy oranlarını duyurdu. Aktaş, masada yer alan diğer 4 partinin oyunun ise toplam yüzde 2 olduğunu ifade etti.

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