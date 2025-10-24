Video Haber Siber suçlara yönelik son 1 haftada yapılan operasyonlarda 189 şüpheli yakalandı | Video
24.10.2025 | 08:32

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, siber suçlara yönelik 17 il merkezli olarak son 1 haftada gerçekleştirilen operasyonlarda 189 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, EGM Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve MASAK koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Adana, Adıyaman, Amasya, Bitlis, Düzce, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Nevşehir, Osmaniye, Sakarya, Sivas, Tekirdağ, Van ve Yalova merkezli operasyonlar düzenlendi. Siber suçlara yönelik son bir haftada düzenlenen operasyonlar sonucu 189 şüpheli gözaltına alınırken 83 şüpheli tutuklandı, 47'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri ise devam ediyor. Şüphelilerin, "ürün satışı, kiralık bungalov, yatırım ortaklığı" temalarını kullanarak vatandaşları dolandırdıkları, müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı para nakline aracılık ettikleri ve reklamını yaptıkları, vatandaşların mobil bankacılık hesaplarına erişim sağlayarak, haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.
