Siber suçlara yönelik son 1 haftada yapılan operasyonlarda 189 şüpheli yakalandı | Video
24.10.2025 | 08:32
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, siber suçlara yönelik 17 il merkezli olarak son 1 haftada gerçekleştirilen operasyonlarda 189 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.
