Son dakika: 31 ile seyahat kısıtlaması uzatıldı! Pazartesi 00.00'a kadar devam edecek | Video

Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığı 31 ile yönelik giriş-çıkış kısıtlamasının yeniden değerlendirilmek üzere uzatıldığını duyurdu. Bakanlık açıklamasında, "31 ile yönelik giriş/çıkış kısıtlaması, yarın kabine toplantısında yeniden değerlendirilmek üzere, pazartesi saat 00.00'a kadar uzatıldı" dedi.