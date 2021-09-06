Son dakika: 6 Eylül koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
21:48
01:44
Son dakika: Karagümrük Başkanı'ndan Sinan Gümüş itirafı! | Video 06.09.2021 | 22:15
00:40
00:53
42:56
00:20
Son dakika: MSB duyurdu! 2 terörist daha etkisiz hale getirildi | Video 06.09.2021 | 18:58
02:36
06:39
Yavuz Donat | Doğu’nun “soğuk” incisi 06.09.2021 | 15:25
02:02
Gençler Cumhurbaşkanı için besteledi 06.09.2021 | 13:46
02:01
Mehmet Barlas | Ortak kültür varken düşmanlık olur mu? 06.09.2021 | 13:38
19:46
03:59
Kastamonu'dan gelen komandolar ant içip Sinop Ayancık’a veda etti 06.09.2021 | 12:22
27:30
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan yüz yüze eğitim mesajı: Kararlıyız... 06.09.2021 | 11:56
09:22
02:45
02:15
Koronavirüsle mücadelede 'PCR' dönemi | Video 05.09.2021 | 23:48
05:10
00:15
Son dakika: Datça'da orman yangını | Video 05.09.2021 | 22:53
01:00
03:29
Vali Yerlikaya'dan okul öncesi videolu mesaj | Video 05.09.2021 | 21:52
Son dakika haberleri: Sağlık Bakanlığı, 6 Eylül koronavirüs verilerini resmi internet sitesi üzerinden yayınladı. Türkiye'de son 24 saatte 301 bin 164 Kovid-19 testi yapıldı, 20 bin 962 kişinin testi pozitif çıktı, 271 kişi hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Okullar açıldı. Büyük şehirlere dönüş başladı. Sosyal hareketlilikle risk artacak. Maske ve mesafe kuralı daha da önemli. Nihai çözüm aşı! Aşılarımızı tamamladığımız zaman Covid-19’a karşı özgürlüğümüze kavuşacağız." ifadelerini kullandı. İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum...