SON DAKİKA: Ankara Kazan’daki TUSAŞ’a saldıran teröristler taksi durağına el ele gelmiş! Şoför arka koltukta ölü bulundu!
Son dakika: Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ.'ye (TUSAŞ) yapılan terör saldırısıyla ilgili detaylar ortaya çıkmaya başladı. Teröristlerin taksi durağına ele ele gelerek çift görüntüsü verdikleri ortaya çıktı. Taksici Murat Arslan'ın aracına binen teröristlerin yolda sigara içme bahanesiyle aracı durdurup şoförü şehit ettikleri anlaşıldı. İşte son dakika haberinin detayları...
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