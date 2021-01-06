Son dakika: Başkan Erdoğan duyurdu: İmzalar atıldı! Türkiye-Arnavutluk ilişkilerinde kritik anlaşma... | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Rama ile ortak basın toplantısı düzenledi. İki konuların ele alındığını belirten Erdoğan, "Başbakan Rama'yla görüşmelerde ikili ilişkilerimizi kapsamlı bir şekilde ele aldık. Ziyaret vesilesiyle yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyi kurulmasına ilişkin ortak bildiriyi imzaladık." dedi. İşte son dakika haberinin tüm detayları...