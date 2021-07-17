Son dakika: Başkan Erdoğan duyurdu! Rize'de sele maruz kalan bölgeler Afet Bölgesi ilan edilecek | Video

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum Şehir Hastanesi ve İl Emniyet Müdürlüğü hizmet binası başta olmak üzere 28 dev projenin açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Rize'de sele maruz kalan bölgelerin Afet Bölgesi ilan edileceğini belirten Başkan Erdoğan, "Yapacağımız ilk kabine toplantısında da bunu teminat altına alacağız." dedi.