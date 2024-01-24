SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan Türkiye-İran İş Forumu'nda önemli açıklamalar
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-İran İş Forumu'nda açıklamalarda bulunuyor. Başkan Erdoğan, "İran ile yeni sınır kapılarının açılması gündemimizde" dedi.
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