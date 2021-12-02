Son dakika: Evlilik öncesi tüm çiftlere ve yeni doğan bebeklere SMA taraması zorunlu hale getirilecek | Video
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Son dakika haberi... SMA Bilim Kurulu Toplantısı sona erdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca toplantının ardından açıklamalarda bulundu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Evlilik öncesi tüm çiftlere ve yeni doğan bebeklere SMA taraması yapılmasını zorunlu hale getiriyoruz. Tedaviye erişim için standart kontrollere devam edilmesi önemlidir. Yapılacak yeni doğan taraması ile tespit edilen hastalar için uygun tedaviye en erken dönemde başlanacaktır." ifadelerine yer verdi.