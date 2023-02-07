Son dakika: İskenderun Limanı'ndaki yangın söndürüldü | Video
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, İskenderun Limanı'ndaki yangının Kara Kuvvetlerine ait helikopterler ve Hava Kuvvetlerine ait uçağın havadan müdahalesi ile söndürüldüğünü bildirdi.
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