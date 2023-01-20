Son dakika | İstanbul'da büyük buluşma: Başkan Erdoğan Roman vatandaşlara müjdeleri sıraladı | Video
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da "2023 Roman Buluşması-Yüzyılın Romanını Birlikte Yazıyoruz" programında önemli açıklamalarda bulundu. Peş peşe müjdeleri sıralayan Başkan Erdoğan, "Romanlara özel bir konut projesi başlatıyoruz. Hedefimiz, her Roman'a bir yuva. Sizleri, uygun ödeme imkanlarıyla modern, ferah, huzurlu bir eve kavuşturmak istiyoruz" dedi. Başkan Erdoğan İçişleri Bakanlığı bünyesinde Roman Koordinasyon Merkezi'nin kurulacağını da duyurdu.
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