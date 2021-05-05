SON DAKİKA! İstanbul'da vatandaşları isyan ettiren görüntü! "Evlerde duramıyoruz" | Video
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Son dakika haberler... İstanbul'un doğal güzelliklerinden biri olan Riva Deresi'nin son günlerdeki içler acısı hali vatandaşları isyan ettirdi. Dere, oluşan kirlilik nedeniyle siyaha dönmüş durumda ve bu kirliliğin sudaki canlı popülasyonunu azaltarak balık ölümlerine neden olduğu görüldü. Gazetecilere konuşan çevre sakinlerinden Metin Türk, yaptığı açıklamada "Haliç'ten daha kötü oldu. Yaz geliyor, sinekler başladı, koku başladı, evlerde rahat yatamıyoruz, uyuyamıyoruz. Burada kurbağa bile yaşamıyor" dedi.