Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran ‘Gençliğe Hitabe’ sorusu! Bakın yarışmacı ne karar verdi!
27.11.2025 | 22:15
ATV’nin beğeniyle takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, bu hafta da izleyicilerin büyük beğenisini kazandı. Oktay Kaynarca’nın sunumuyla ekranlara gelen Milyoner’de bu hafta da başarılı performanslar yer aldı. Yarışmaya katılan yarışmacı ‘Gençliğe Hitabe’ sorusunda bakın ne karar verdi. İşte Milyoner’e damga vuran o anlar!
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
04:19
01:10
Büyükçekmece’de elektrik trafosunda patlama: Elektrik kesintileri yaşandı! 27.11.2025 | 21:38
00:06
05:00
İstanbul Gaziosmanpaşa'da öğretmen ve öğrencilerin kovulduğu kafe mühürlendi 27.11.2025 | 14:14
01:29
Mardin'de Kaya ailesinin gizemli ölümünde son dakika gelişmesi! 27.11.2025 | 13:55
02:19
Huriye Helvacı ve oğlu öldürüldü mü? 27.11.2025 | 13:41
06:43
Bursa'da ortaokul öğrencilerini taşıyan otobüs alevlere teslim oldu 27.11.2025 | 11:43
05:16
Erzurum’da doğalgaz patlaması: 2 ev çöktü, 1 yaralı 27.11.2025 | 11:23
00:26
02:43
01:20
İstanbul Ataşehir'de trafik tartışmasında keserli saldırı 27.11.2025 | 11:03
01:03
İstanbul'da düzenlenen operasyonda 175 kilo 120 gram kokain ele geçirildi 27.11.2025 | 10:48
02:37
01:58
Mersin'de cinayet... Uzaklaştırma kararı aldırdığı için eşini öldürdü! 27.11.2025 | 10:30
00:32
Uludağ’da sucuk verdiği ayının saldırısına uğradı: O anlar kamerada 27.11.2025 | 10:04
00:51
Hatay'da motosikletin otomobile ok gibi saplandığı kaza kamerada 27.11.2025 | 09:36
01:00
01:45
Bıçaklı saldırıya uğrayan kadını, esnaflar meyve kasalarıyla kurtardı... 27.11.2025 | 09:24
44:10