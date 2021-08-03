Son Dakika Magazin Haberleri... Tuğba Özay suç duyurusunda bulundu! | Video
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Son Dakika Magazin Haberleri... Manavgat'ta meydana gelen yangında çiftliği ile ilgili video çekerek dikkatleri üzerine çeken Tuğba Özay'dan yeni bir haber var. Hastaneye kaldırılmasının ardından açılışa katılması ile sosyal medyada tepki çeken Tuğba Özay, bugün suç duyurusunda bulundu. Ünlü manken Tuğba Özay, yardım çağrısı yaptığı yayın ile ilgili yazılan bir habere ilişkin bir gazete hakkında suç duyurusunda bulundu. Özay, "Geçmiş olsun denileceği yerde, daha empatiyle yaklaşılacağı yerde yine ben suçlanıyorum, yine bana vuruluyor. Herkesi Allah'a havale ediyorum" dedi. İşte detaylar...