Video Haber Son dakika: MİT'ten nefes kesen operasyon! Teröristlerin elindeki Moldovalı kadın ve 4 çocuğu kurtarıldı | video

Son dakika: MİT'ten nefes kesen operasyon! Teröristlerin elindeki Moldovalı kadın ve 4 çocuğu kurtarıldı | video

Son dakika: MİT'ten nefes kesen operasyon! Teröristlerin elindeki Moldovalı kadın ve 4 çocuğu kurtarıldı | video
17.07.2020 | 12:07

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Eminönü iskelesi'nde kadından kadına uçan tekme | Video 02:24
Eminönü iskelesi'nde kadından kadına uçan tekme | Video 17.07.2020 | 12:06
Son dakika: MİT'ten nefes kesen operasyon! Teröristlerin elindeki Moldovalı kadın ve 4 çocuğu kurtarıldı | video 02:33
Son dakika: MİT'ten nefes kesen operasyon! Teröristlerin elindeki Moldovalı kadın ve 4 çocuğu kurtarıldı | video 17.07.2020 | 12:07
Ege'de büyük deprem bekleniyor mu? İzmir'de meydana gelen deprem nasıl değerlendiriliyor? | Video 05:31
Ege'de büyük deprem bekleniyor mu? İzmir'de meydana gelen deprem nasıl değerlendiriliyor? | Video 17.07.2020 | 11:42
Son Dakika Haberi: HDP'li Mensur Işık'ın eşi Ebru Işık'ın darp raporundan kan donduran detaylar | Video 04:47
Son Dakika Haberi: HDP'li Mensur Işık'ın eşi Ebru Işık'ın darp raporundan kan donduran detaylar | Video 17.07.2020 | 11:31
Son Dakika: Ayasofya Camii açılış programı belli oldu! İlk kılınacak Cuma namazına... | Video 06:27
Son Dakika: Ayasofya Camii açılış programı belli oldu! İlk kılınacak Cuma namazına... | Video 17.07.2020 | 11:27
Sarıyer'de sahil güvenlik ekiplerinin denizdeki kişiyi kurtarma anları kamerada | Video 02:56
Sarıyer'de sahil güvenlik ekiplerinin denizdeki kişiyi kurtarma anları kamerada | Video 17.07.2020 | 11:24
Beykoz'da kaza sonrası otomobile tabanca kabzasıyla saldırı kamerada | Video 01:45
Beykoz'da kaza sonrası otomobile tabanca kabzasıyla saldırı kamerada | Video 17.07.2020 | 11:04
1 ton 177 kilo kaçak tütün! Piyasaya sürmeye hazırlanırken yakalandı | Video 01:07
1 ton 177 kilo kaçak tütün! Piyasaya sürmeye hazırlanırken yakalandı | Video 17.07.2020 | 10:59
Maltepe'de alacak verecek meselesi kanlı bitti | Video 01:14
Maltepe'de alacak verecek meselesi kanlı bitti | Video 17.07.2020 | 09:57
Yol verme kavgasında sokak savaş alanına döndü | Video 02:19
Yol verme kavgasında sokak savaş alanına döndü | Video 17.07.2020 | 09:59
Selçuk Bayraktar ve Sümeyye Erdoğan Bayraktar 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını anlattı Video 12:21
Selçuk Bayraktar ve Sümeyye Erdoğan Bayraktar 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını anlattı Video 17.07.2020 | 08:41
TRT EBA TV izle! 17 Temmuz 2020 Cuma 'Uzaktan Eğitim' Ortaokul, İlkokul, Lise kanalları canlı yayın | Video 00:32
TRT EBA TV izle! (17 Temmuz 2020 Cuma) 'Uzaktan Eğitim' Ortaokul, İlkokul, Lise kanalları canlı yayın | Video 17.07.2020 | 07:29
TRT EBA TV izle! 17 Temmuz Cuma Ortaokul, İlkokul, Lise dersleri 'Uzaktan Eğitim' canlı yayın | Video 00:32
TRT EBA TV izle! (17 Temmuz Cuma) Ortaokul, İlkokul, Lise dersleri 'Uzaktan Eğitim' canlı yayın | Video 17.07.2020 | 06:47
AK Parti, CHP'li İBB'nin suya yüzde 35'lik zam talebini yüzde 12.6'ya indirdi | Video 01:22
AK Parti, CHP'li İBB'nin suya yüzde 35'lik zam talebini yüzde 12.6'ya indirdi | Video 17.07.2020 | 01:18
Son dakika! CHP'li İBB'den suya yüzde 12.6 zam! | Video 01:33
Son dakika! CHP'li İBB'den suya yüzde 12.6 zam! | Video 16.07.2020 | 22:02
TÜBİTAK SAGE geliştirmişti! Yerli ve milli KAŞİF gururlandırdı | Video 00:48
TÜBİTAK SAGE geliştirmişti! Yerli ve milli KAŞİF gururlandırdı | Video 16.07.2020 | 22:01
Van şehitleri memleketlerine uğurlandı | Video 01:12
Van şehitleri memleketlerine uğurlandı | Video 16.07.2020 | 20:22
Son dakika! 16 Temmuz koronavirüs rakamları açıklandı | Video 02:53
Son dakika! 16 Temmuz koronavirüs rakamları açıklandı | Video 16.07.2020 | 20:16
Selçuk ve Sümeyye Bayraktar 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını anlattı | Video 12:33
Selçuk ve Sümeyye Bayraktar 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını anlattı | Video 16.07.2020 | 18:14
İmam Hatipli öğrenciden 2020 LGS'de büyük başarı | Video 06:19
İmam Hatipli öğrenciden 2020 LGS'de büyük başarı | Video 16.07.2020 | 17:25

Son dakika haberi... MİT, düzenlediği operasyonla terör örgütü PKK'nın elindeki Moldova uyruklu kadını ve 4 çocuğunu kurtardı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Milli İstihbarat Teşkilatı, İtalyan Silvia Constanzo Romana'dan sonra yeni bir rehine kurtarma operasyonuna daha imza attı. Moldovalı bir kadın ve 4 çocuğunu Suriye Haseke'de PKK/YPG'nin elinden kurtardı.


2013 yılında Suriyeli eşi ve çocukları ile ticaret yapmak için Suriye'ye giden Moldova vatandaşı Natalia Barkal, PKK/YPG tarafından zorla Hol mülteci kampına götürüldü. Bunun üzerine Moldova hükümeti Türkiye'den yardım talebinde bulundu.


Bunun üzerine MİT, Natalia Barkal ve çocuklarının durumuna dair bölgede çalışma başlattı. Yerel istihbarat ağını devreye sokan MİT, Barkal ve 4 çocuğunun Münbiç'te 23 gün bir hapishanede tutulduktan sonra PKK/YPG tarafından Hol kampına götürüldüğünü tespit etti.
MİT, teknik imkanlar ve özgün istihbari metotlarıyla Barkal ve 4 çocuğunun tam yerini tespit etti.


Kurtarma operasyonu için düğmeye basıldı
MİT, irtibat kurduğu Natalia'yı kamptan nasıl kaçması gerektiği konusunda bilgilendirdi. 6 Haziran 2020'de düzenlenen operasyonla Natalia ve 4 çocuğu Al Hol kampından kaçırılarak önce Barış Pınarı Harekat bölgesine, sonra da Tel Abyad'da güvenli bir yere getirildi.


"Türkiye'ye minnettarım"
En küçüğü bir, en büyüğü 10 yaşındaki 4 çocuğu ile birlikte uzun zamandır YPG baskısı altında zor şartlarda yaşayan Natalia Barkal, "Aileme kavuşacağım için sabırsızlanıyorum. Türk devletine minnet duyuyorum. Türkiye çok büyük bir ülke" dedi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA