Son Dakika: MİT'ten Tel Rıfat'ta nokta operasyon! Rıdvan Ulugana etkisiz | Video
Son dakika haberi: MİT, terörden arananlar listesinde mavi kategoride yer alan, terör örgütü PKK/YPG'nin sözde sorumlularından Rıdvan Ulugana'yı Suriye'nin Tel Rıfat bölgesinde etkisiz hale getirdi.
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