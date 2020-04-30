Video Haber Son dakika: TCMB Başkanı Murat Uysal, yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı | Video

Son dakika: TCMB Başkanı Murat Uysal, yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı | Video

Son dakika: TCMB Başkanı Murat Uysal, yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı | Video
30.04.2020 | 11:27
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Son dakika haberi... Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal, video konferans ile gerçekleştirilen Enflasyon Raporu 2020-II Bilgilendirme Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, mevcut para politikası duruşu ve güçlü politika koordinasyonu altında, enflasyonun kademeli olarak hedeflere yakınsayacağının öngörüldüğünü belirtti.

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