SON DAKİKA! Terör örgütü PKK açıkladı: "Tüm güçlerimizle Türkiye'den çekiliyoruz" | Video
26.10.2025 | 10:01
Terörsüz Türkiye sürecinde tarihi bir adım daha atıldı... Terör örgütü PKK, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın çağrısı ve 12. PKK Kongresi kararları doğrultusunda "Türkiye'deki tüm güçlerimizi geri çekiyoruz" açıklaması yaptı. Kandil'de yapılan açıklamada geri çekilen 25 PKK'lı da yer aldı.
