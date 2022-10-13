Video Haber Suriye’de 4. yüzyıldan kaldığı tahmin edilen mozaik bulundu | Video
Suriye’de 4. yüzyıldan kaldığı tahmin edilen mozaik bulundu | Video

Suriye’de 4. yüzyıldan kaldığı tahmin edilen mozaik bulundu | Video

13.10.2022 | 00:17

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Suriye’nin Humus kentinde 4. yüzyıldan kaldığı tahmin edilen Roma dönemine ait mozaik bulundu.

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