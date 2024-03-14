Tayland’da savaş gemisinden kazayla ateşlenen top mermisi başka bir gemiye isabet etti: 13 yaralı

Tayland Donanması’na ait bir savaş gemisinden kazayla ateşlenen top mermisi, başka bir savaş gemisine isabet etmesi sonucu 2’si ağır olmak üzere 13 asker yaralandı.