TCG Anadolu gemisine ziyaretçi akını! Kilometrelerce kuyruk oluştu | Video
Dünyanın ilk SİHA gemisi olma özelliği taşıyan TCG Anadolu'yu ziyaret etmek isteyen vatandaşlar yaklaşık 2 kilometrelik kuyruk oluşturdu. Sarayburnu'nda başlayan kuyruk Ahırkapı'ya kadar uzanırken, gemiyi ziyaret eden vatandaşlar bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:14
00:15
Bakan Dönmez paylaştı! "Bağımsızlık ateşini yakmaya 1 kaldı" | Video 19.04.2023 | 15:06
05:17
TCG Anadolu gemisine ziyaretçi akını! Kilometrelerce kuyruk oluştu | Video 19.04.2023 | 14:35
06:20
Sudan’da mahsur kalan Türk vatandaşı A Haber’e konuştu | Video 19.04.2023 | 13:33
16:39
Bir zamanlar Türkiye! SSK’lının hastane çilesi | Video 19.04.2023 | 13:16
00:16
Bakan Soylu’dan anlamlı paylaşım: “Geçti o günler, geçti” | Video 19.04.2023 | 13:20
04:25
Salih Tuna | Boşuna uğraşmışız 19.04.2023 | 12:26
04:46
Melih Altınok | Hele önce bir maaşları ödeyin de... 19.04.2023 | 12:24
03:01
Hilal Kaplan | 'Erdoğan yorgun'sa bunları kim yaptı? 19.04.2023 | 12:22
07:01
Yavuz Donat | Sınıf atlayan şehir 19.04.2023 | 12:18
02:08
03:01
00:10
Van'da etkisiz hale getirilen 2 PKK'lı fotokapanla tespit edilmiş | Video 19.04.2023 | 10:26
00:50
00:39
05:11
02:35
10:28
00:49
03:41
Meksika’daki orman yangınında 400 hektarlık alan kül oldu | Video 18.04.2023 | 22:44