Video Haber TCG Anadolu gemisine ziyaretçi akını! Kilometrelerce kuyruk oluştu | Video
TCG Anadolu gemisine ziyaretçi akını! Kilometrelerce kuyruk oluştu | Video

TCG Anadolu gemisine ziyaretçi akını! Kilometrelerce kuyruk oluştu | Video

19.04.2023 | 14:35

Dünyanın ilk SİHA gemisi olma özelliği taşıyan TCG Anadolu'yu ziyaret etmek isteyen vatandaşlar yaklaşık 2 kilometrelik kuyruk oluşturdu. Sarayburnu'nda başlayan kuyruk Ahırkapı'ya kadar uzanırken, gemiyi ziyaret eden vatandaşlar bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

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